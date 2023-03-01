В РФ запретили работать в такси и на общественном транспорте с судимостью В России запретили работать в такси и на общественном транспорте с непогашенной судимостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 марта в России вступают в силу новые правила для водителей общественного транспорта, которые запрещают работу для лиц с неоплаченными судебными постановлениями. Соответствующий закон был опубликован на портале правовой информации.

Теперь для работы в автобусах, троллейбусах, трамваях и такси необходимо иметь справку об отсутствии неснятых или неоплаченных судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Закон вносит поправки в Трудовой кодекс и закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые обязывают работника предъявить работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости при трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что каршеринг может стать дороже после выделения подобных автомобилей в самостоятельную группу при тарификации ОСАГО. Такую идею выдвинул ЦБ в связи с повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью сегмента. В итоге каршеринг может подорожать на 15–25% для среднего класса автомобилей и на 30% — для бюджетных вариантов.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что после обращения местных жителей и вмешательства главы СК Александра Бастрыкина в Тамбове завели уголовное дело о халатности, связанное с планами местных чиновников ликвидировать в городе троллейбусное сообщение. Тамбов стал третьим городом после Волгограда и Орла, где следствие также реагировало на общественное недовольство из-за проблем с электротранспортом.