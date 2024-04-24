В РФ определились с наказанием Каспарова и Гудкова, обвиняемых в терроризме Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова по делу о терроризме

Фото: Russian Archive/Global Look Press

Гарри Каспаров

В Республике Коми по итогам заседания городского суда Сыктывкара было принято решение о заочном аресте экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывшего депутата Государственной думы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС. Отмечается, что под аналогичную меру пресечения также попали экс-активистка Евгения Чирикова и публицист Иван Тютрин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Суд избрал меру пресечения Гарри Каспарову, Геннадию Гудкову, Евгении Чириковой, Ивану Тютрину, обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании, — указывается в сообщении.

Ранее по решению Росфинмониторинга в перечень террористов и экстремистов был внесен Гарри Каспаров. Это произошло после обвинений в адрес гроссмейстера в соучастии действиям экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как пояснил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, шахматист является предателем Родины, его имущество необходимо конфисковать.

До этого, 27 февраля, в реестр Росфинмониторинга также попал бывший депутат Геннадий Гудков. До этого СК обратился к суду с требованием о заочном аресте экс-политика по делу о фейках о российской арамии.