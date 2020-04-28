В РФ коронавирусом заразились более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых

https://static.news.ru/photo/9ffd237a-8959-11ea-8a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России коронавирусной инфекцией нового типа заразились 40 заключённых и более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом журналистам 28 апреля сообщили представители пресс-службы ФСИН.

Отмечается, что на сегодняшний день в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы специалисты провели 18 728 лабораторных исследований на выявление инфекции.

Количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых эта цифра сегодня составляет 40 случаев, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

Как подчеркнули в Федеральной службе, среди заразившихся нет тех, у кого болезнь проходила бы в тяжёлой форме.

Как ранее передавал NEWS.ru, 10 апреля директор ФСИН Александр Калашников говорил, что заключённые в российских тюрьмах в надлежащей степени защищены от коронавируса.