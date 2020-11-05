В ОП посоветовали россиянам становиться самозанятыми во время пандемии

https://static.news.ru/photo/1432677e-1f81-11eb-8941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пандемии коронавируса россиянам стоит воспользоваться возможностью стать самозанятым, рассказала NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок на площадке форума «Сообщество».

Если ты находишься в поиске работы и можешь быть полезен, например, в дополнительном образовании детей. Так можно получать доход от индивидуальной работы. Это выгоднее с точки зрения налогов, удобнее. Самозанятый — это человек, который работает на себя. Нужно подумать, в каких направлениях ты можешь предложить свои услуги. Но следует оценивать и риски, — пояснила Починок.

Она добавила, что в качестве самозанятого перспективно трудиться в сфере услуг. Например, стать парикмахером, ремонтником или делать платную уборку. Об этом и другом в сфере социальной политики и трудовых отношений читайте в интервью Натальи Починок NEWS.ru, которое выйдет 9 ноября в 9:00.

Как заявил глава кабмина Михаил Мишустин, правительство России распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы.