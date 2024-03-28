В ООН подтвердили, что наших солдат пытают в плену: как ответит Россия?

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В международных инстанциях спохватились. Когда наглядно демонстрировали записи с расстрелами российских военнопленных, в кулуарах ООН делали большие глаза и уверяли, что надо все проверить. И вот вдруг управление верховного комиссара ООН по правам человека прозрело. Неужто вспомнили о положениях Женевской конвенции о статусе военнопленных? Будет ли создан независимый международный трибунал, который объективно рассмотрит подобные преступления против человечности? Вопросов много. И хотя не стоит предаваться иллюзии, что такая позиция станет переломной в оценке всего украинского конфликта, но в некотором смысле снят ряд западных табу.

Статус военнопленного

До недавнего времени обвинения в издевательствах над военнопленными звучали в основном в наш адрес. Базировались они на «откровениях» очередной партии украинских пленных, которые, несмотря на вполне здоровый вид, красочно описывали перенесенные муки. Ясно, что это было условием их реабилитации. А украинская пропаганда живописала такое, что у нормального человека волосы на голове шевелились. Сверхзадачей такой пропаганды была профилактика против сдачи украинцев в плен, поскольку процесс этот стал принимать лавинообразный характер.

И вот мы видим разворот в политике института, который всегда используется Соединенными Штатами для дополнительного давления на оппонентов. Не исключено, что такое прозрение — следствие нового подхода Запада к ситуации на Украине, когда война на истощение привела к серьезным проблемам в странах «золотого миллиарда». Усилился запрос как минимум на заморозку конфликта.

Но ради этого надо слегка образумить Киев, который не реагирует на сигналы покровителей. Поэтому Зеленскому показательно пригрозили пальцем, намекнув, что перестанут закрывать глаза и на другие злодеяния. А там и до трибунала недалеко.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Насилие как генетический код

У нас со времен Майдана и бомбежек Донбасса не было иллюзий по поводу морали и нравственности киевских властей. Это канцлер Шольц мог смеяться, услышав о геноциде в Донбассе. А наши компетентные органы давно ведут скрупулезное расследование и собирают материалы, изобличающие преступления украинских лидеров.

Долгое время мы своим позитивным примером надеялись разбудить в оппонентах хоть что-то человеческое. Давайте вспомним, как в начале нашей операции на Украине у попавших в плен брали просто письменное обещание не сражаться больше против России и отпускали их восвояси. Тогда же выяснилось, что в плен вторично попал полковник, который уже давал подобное обещание в Крыму в 2014 году.

Но такие гуманные подходы убедили агрессивную часть украинского социума в том, что ни за что не придется по-настоящему отвечать. Власть «отмажет», договорится. В крайнем случае помогут западные благодетели. Потому наших солдат сознательно калечили. Издевались и над мирными жителями, уличенными в нелояльности. Уже и западные журналисты рассказали, как заключенным на лбу набивали слово «орк».

Фото: STRAND MATS/Xinhua/Global Look Press

Конец жестов доброй воли

Тома со следственными делами, описывающими преступления Киева, растут. Уже замглавы нашего Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем аккаунте о неизбежности международного суда. Причем у таких преступлений, как одного из проявлений международного терроризма, не будет срока давности. Иными словами, садистов будут разыскивать годами, где бы они ни прятались.

Характерный пример: одного из преступников, который принимал участие в сожжении Хатыни, разыскали 41 год спустя после окончания войны. Ныне все процессы значительно ускорились.

Ну а главное — любые переговоры об урегулировании, без сомнения, будут включать в себя и наши требования о наказании военных преступников.

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