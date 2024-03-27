В ОНК прокомментировали слухи о смерти кого-то из фигурантов по «Крокусу» Мельников опроверг слухи о смерти фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) РФ Алексей Мельников отметил на своей странице во «ВКонтакте», что поступает много звонков по поводу подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». Он опроверг появившиеся слухи о смерти одного из них и добавил, что все фигуранты находятся в разных учреждениях.

Нa дaнный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из зaдержaнных не соответствуют действительности. Могу лишь скaзaть, что они в рaзных учреждениях, — написал правозащитник.

Он признался, что ему нелегко преодолевать себя при общении с подобными «нелюдями». Мельников добавил, что в такие моменты возникает вопрос о необходимости применения к ним принципов гуманизма и законности. Однако согласно Кодексу этики членов ОНК, подозреваемых в теракте посетят в плановом режиме и действовать будут как всегда, уточнил член СПЧ. Он добавил, что совершивших теракты ничего хорошего в будущем не ждет.

До концa своей жизни они будут нaходиться в «гробу» (кaмерa 4–6 кв. м), передвигaться только в согнутом положении с рукaми зa спиной, с ними нельзя будет контaктировать, вероятнее всего, они больше никогда не увидят своих детей. ПЖ — это стрaшно, я видел людей нa пожизненном, большинство просят о скорой смерти, — подчеркнул правозащитник.

Дискуссию об отмене моратория на смертную казнь внутри страны должны вести профессионалы, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она попросила отложить все подобные разговоры.