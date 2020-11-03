В Общественной палате предложили ввести семейное налогообложение

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Властям нужно создать условия для того, чтобы жить в браке было выгодно. В таком случае россияне будут чаще жениться официально, заявил в интервью NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на площадке форума «Сообщество».

Я считаю, что мы должны перейти на систему семейного налогообложения, альтернативного налогообложению на доходы физических лиц. Тогда на доходы всей семьи исчисляется один налог, сниженный по сравнению с индивидуальными. Причём при вступлении в брак, рождении каждого ребёнка применяется понижающий коэффициент. Тогда условия, при которых люди живут в браке, становятся более выгодными, чем вне брака, — пояснил Рыбальченко.

Он добавил, что аналогичные механизмы можно применить и в трудовом законодательстве. Об этом и другом в сфере демографии и семейной политики читайте в интервью Сергея Рыбальченко NEWS.ru, которое выйдет 3 ноября в 9:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к жителям региона и напомнил им об опасности празднования свадеб в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.