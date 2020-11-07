Названы сферы труда для стабильного дохода в пандемию

https://static.news.ru/photo/011a176c-2040-11eb-9b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желающим получать стабильную зарплату россиянам во время пандемии стоит обратить внимание на госсектор и сферу онлайн, рассказала NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок на площадке форума «Сообщество».

Это государственный сектор, сфера социального обслуживания и медицины. Также всё, что связано с онлайн: поддержка, цифровые решения, IT, удалённые продажи или дистанционное обучение. Даже обучение детей шахматам, если ты профессионал в своём деле, — пояснил Починок.

Об этом и другом в сфере социальной политики и трудовых отношений читайте в интервью Натальи Починок NEWS.ru, которое выйдет 9 ноября в 09:00.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России не хотели бы, чтобы в будущем их дети трудились дворниками, продавцами-кассирами и уборщиками.