В ОАК рассказали об итогах испытаний транспортного самолета Ил-76МД-90А Транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно сел и взлетел с грунта

Фото: ОАК

Ил-76МД-90А(Э)

Опытный самолет Ил-76МД-90А впервые в ходе испытаний успешно выполнил посадку и взлет с грунта, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Борт предназначен для транспортировки личного состава, тяжелой техники и грузов.

В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Ил-76МД-90А разработан ПАО «Ил», входящим в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, — говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что самолет Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76МД. В частности, транспортник оснастили более мощными двигателями ПС-90А-76 и обновили шасси. Благодаря этому борт улучшил свои взлетно-посадочные и крейсерские характеристики.

Эти и другие улучшения позволяют вести эксплуатацию транспортника на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах, в различных климатических условиях, — отметили в ОАК.

Ранее сообщалось, что российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний. Не обошлось без сбоя при исполнении одной из задач, но основные ТТХ, заложенные при проектировании, были успешно подтверждены.