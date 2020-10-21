В Мурманске ввели в строй самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика»

https://static.news.ru/photo/c4366244-1381-11eb-929c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 официально вошёл в состав российского атомного флота.

Генеральные директоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов подписали акт приёма-передачи. На ледоколе подняли государственный флаг Российской Федерации. На торжественной церемонии присутствовал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и могут проводить караваны судов, пробивая лёд толщиной до трёх метров.

«Арктика», длина которого составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, прибыл на прошлой неделе в порт приписки Мурманска после испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот» государственной корпорации «Росатом».

За три недели атомоход проделал путь в 4,8 тысячи морских миль. Во время проверки систем и оборудования в ледовых условиях он достиг географической точки Северного полюса.

Ранее стало известно, что атомный ледокол «Арктика» начнут использовать в акватории Северного морского пути с декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно данным пресс-службы правительства, в документе указаны параметры ввода ледокола в эксплуатацию, предусматривающие использование судна с мощностью на гребных валах до 50 МВт. Отмечается, что в 2021 году на ледокол планируется установить новый гребной электродвигатель правого борта, что позволит повысить его мощность до 60 МВт, писал NEWS.ru.