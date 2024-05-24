В Москве задержали пытавшихся вывезти из РФ вертолетные держатели для ракет

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegarm-канале сообщила, что таможенники совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) не позволили вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. Пересылку по указанию зарубежных кураторов организовала пара москвичей и двое граждан Грузии.

Совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей: половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе (на пути в Грузию), а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в Москве, — говорится в публикации службы.

По информации ФТС, москвичи в гаражном боксе собирали и перекрашивали балочные держатели. Вывозом в Грузию занимались иностранцы. В отношении россиян и водителя возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозят тюремные сроки до 12 лет.

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