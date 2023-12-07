В Москве стали проверять квалификацию операторов беспилотников Первый в столице Центр оценки квалификации в области БПЛА открылся на ВДНХ

Фото: МО РФ

В Международный день гражданской авиации, 7 декабря, на ВДНХ открылся первый в Москве Центр оценки квалификации в области беспилотной авиации, передает корреспондент NEWS.ru. Открытие провел летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко. Он рассказал, что такие центры будут открываться по всей России, особенность их заключается в том, что они полностью независимы от системы образования и регулируются в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций».

Здесь могут проходить оценку действующие работники, выпускники учебных заведений. Также уже подписан приказ о новых квалификациях в области беспилотной авиации, где выделена отдельная категория для вернувшихся со специальной военной операции, которые имеют опыт и смогут без дополнительного обучения быть допущенными до экзамена, — сказал Борисенко.

Он также отметил, что по решению Национального совета при президенте РФ полномочия по развитию системы квалификаций в области беспилотной авиации переданы Совету по профессиональным квалификациям воздушного транспорта. Орган объединяет отечественных работодателей пилотируемой и беспилотной авиации. Специалисты центра показали процесс сдачи теоретической и практической частей экзамена на отечественном оборудовании, в том числе ремонт беспилотника «Альбатрос».

Ранее ЛДПР передала военнослужащим Вооруженных сил России новые беспилотники «Жириновский». В партии отметили, что дроны отличаются высокой устойчивостью к температурным изменениям, способны летать в дождь и снег, что делает их эффективными в зимних условиях. Кроме того, они могут переключаться на разные частоты в случае потери сигнала и летать на расстояние до 12 километров. Это позволяет использовать их с меньшим риском для оператора БПЛА, так как ему не нужно находиться в непосредственной близости к цели. Отмечается, что устройства были изготовлены волонтерами «Рокот-Центра 33», расположенного во Владимире.