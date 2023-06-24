В Москве и Ростове-на-Дону усилили меры безопасности

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

В Москве и Ростове-на-Дону под усиленную охрану взяты важнейшие объекты столицы, а меры безопасности в двух городах усилены, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации агентства, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Полицейские и военные устроили блок-посты в Ростове. Официальные ведомства данную информацию не комментировали.

В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры, — рассказал собеседник агентства.

В Ростове улицы города патрулирует военная техника.

На улицах, прилегающих к штабу, выставлены посты военных, много машин полиции, людей в форме. Также рядом со штабом стоит БТР, — сказано в публикации.

Ранее в Федеральной Службе Безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.