В московских аэропортах объяснили появление указателей убежищ В Домодедово и Внуково рассказали о появлении указателей убежищ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Внуково и Домодедово подтвердили наличие указателей на убежища, но подобные таблички на территориях воздушных гаваней не являются нововведением, сообщили NEWS.ru в пресс-службах аэропоротов. Ранее в различных Telegram-каналах были опубликованы фотографии из аэропортов с указателями на убежище. По их данным, таблички во Внуково появились в марте.

В московском аэропорту Домодедово указатели на расположение защитных сооружений установлены согласно приказу МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», Приложение № 4 (с изменениями и дополнениями 26 июня 2018 года), — рассказали в пресс-службе Домодедово.

В пресс-службе Внуково также подтвердили, что такие указатели на убежища не являются новшеством.

В рамках проекта по обновлению навигации в Международном аэропорту Внуково, который длится на протяжении двух лет, на территории воздушной гавани идет полное обновление всех указателей, в том числе и знаков для гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, подобные указатели были в аэропорту всегда, — уточнили в воздушной гавани.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево объяснили гигантские очереди на вылет. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что это было связано с повышенным пассажиропотоком в пиковый утренний период.