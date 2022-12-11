В Минздраве составили список слов, которые нельзя говорить пациентам Минздрав составил список слов, которые нельзя говорить пациентам при записи на прием к врачу

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ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава опубликовал методические рекомендации по организации дистанционной записи на прием к врачу. В них, в частности, рекомендуется использовать определенные сценарии разговора, которые помогут «грамотно выстроить ответы на возражения», сформулировать преимущества того или иного предложения, более безболезненно работать с жалобами. Также появился список недопустимых в разговоре с пациентами слов. Об этом пишет «Коммерсант».

Недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности; отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления, — говорится в документе.

Среди подпавших под запрет слов значатся обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина». Их предлагается заменить именем пациента или местоимением «вы». Кроме того, из разговора следует исключить отрицания «нет», «нельзя», «невозможно» и им подобные. Вместо них следует говорить «я предлагаю», «можно оформить по-другому», «получится, только если», «в нашем с вами случае возможно только» и так далее.

Кроме того, документ закрепляет нормы времени, отведенные на прием одного пациента. Меньше всего времени отводится на прием у офтальмолога — 14 минут. Участковому терапевту, педиатру или врачу общей практики предлагается завершить общение с пациентом за 15 минут, гинекологу на прием отводится 22 минуты, хирургу — 26, а стоматолог может общаться с пациентом сразу 44 минуты.

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