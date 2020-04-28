В Минздраве сообщили, что мужчины чаще женщин заражаются COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ca39856-8942-11ea-8e63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчины заражаются новой коронавирусной инфекцией чаще, чем женщины, в соотношении 60% к 40%. Данных о тяжести протекания болезни в зависимости от пола у медиков пока нет. Об этом сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

На долю мужчин приходится 60%, на долю женщин около 40%. С точки зрения тяжести болезни пока у нас нет оснований говорить, что мужчины должны болеть обязательно тяжелее, — сообщил в эфире телеканала «Россия 1» Авдеев.

Пульмонолог считает неоднозначными появившиеся недавно исследования, которые свидетельствуют, что инфицированных коронавирусом среди курильщиков меньше. Он рассказал о данных другой статистики, где среди самых тяжёлых пациентов оказалось больше курящих.

Как писал NEWS.ru, люди со второй группой крови (А) более других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом после проведения исследования рассказали учёные из Китая. Специалисты проанализировали данные 2173 пациентов, у которых подтвердились подозрения на коронавирус. Все они лечились от инфекции в трёх больницах на территории Ухани и Шэнчьженя. По словам экспертов, мета-анализ объединённых данных показал, что группа крови А имела значительно более высокий риск для COVID-19 по сравнению с остальными группами крови.