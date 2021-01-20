В Минздраве рассказали, какие скрытые болезни приводят к смерти

За последние два года диспансеризацию прошли только около половины жителей России. Отчасти невысокие показатели стали следствием пандемии коронавируса — в 2020 году власти были вынуждены временно приостановить диагностику граждан. Тем не менее диспансеризацию возобновили, и в настоящее время она проходит в ряде субъектов, где шансы заразиться COVID-19 минимальны, но пойдут ли люди на обследование — пока вопрос. Почему россияне не привыкли регулярно делать ТО своего организма, когда диагностика снова станет общероссийской и какие скрытые болезни служат основной причиной смертности, выяснял NEWS.ru.

В последние два года диспансеризацию прошли 52,3% россиян (47% мужчин и 56,2% женщин). Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020-й, с которыми ознакомился NEWS.ru. Таким образом, диспансеризацию проигнорировали около половины жителей России.

В ряде регионов обследованию уделяют ещё меньше внимания. Мужчины реже всего проходят диспансеризацию в Чечне (26,7%), Северной Осетии (31%) и Московской области (32,4%). Россиянки же забывают о ней прежде всего в Чечне (34,6%), Северной Осетии (38,4%) и Магаданской области (40,2%).

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В свою очередь самые лучшие показатели по диспансеризации наблюдаются у мужчин в Мордовии (73%), Курганской области (71,5%) и Республике Тыва (71,4%). У женщин — в Мордовии (86,7%), Республике Тыва (77,7%) и Чукотском автономном округе (77,5%).

В столице же диспансеризацию сочли необходимой 36,6% мужчин и 48,7% женщин.

Наиболее охотно обследование проходят в возрасте 15–19 лет (61,7% от общего числа в возрастной категории), 55–59 лет (57,8%) и 50–54 лет (57,2%). Интересно, что реже всего медицинские учреждения с такой целью посещают те, кто старше 80 лет (42,07%).

На количестве прошедших диспансеризацию граждан отразилась ситуация, связанная с распространением коронавируса. Обследование населения вынужденно приостановили, чтобы снизить риски заражения россиян, отметил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

В то же время те показатели, которые вы называете, — 52% — дают нам основания для оптимизма. Если бы не ситуация с COVID-19, я думаю, наши результаты были бы куда лучше. Сейчас, когда мы все сидим в изоляции, когда работаем в таком режиме, временно мы приостанавливаем — это вынужденная мера. Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Многие жители страны не привыкли проходить регулярные обследования. Это обусловлено разными причинами, среди которых — недостаточная информированность и отсутствие убеждённости в ценности своего здоровья. Поэтому в дальнейшем следует воспитывать у людей ответственное отношение к нему, в том числе с детского возраста.

Это связано и с особенностями воспитания, может быть. Не было, возможно, принято в этих семьях, где такое отношение существует, что здоровье — это непреходящая ценность. Помимо информирования мы должны буквально со школьного возраста формировать культ здоровья, здорового образа жизни. Чтобы все понимали, что это надо сохранять, укреплять, — пояснил Говорин.

Разница в региональных показателях по диспансеризации может быть связана с несколькими факторами, в частности с этнокультуральными особенностями и разной информированностью населения о необходимости обследования, заключил он.

Время — здоровье

Диспансеризацию в России приостановили в марте и возобновили в августе прошлого года. В настоящее время она проходит, но не во всех регионах. Прежде всего власти ориентируются на ситуацию с распространением коронавируса в субъекте, рассказала NEWS.ru главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Диспансеризация предназначена для того, чтобы вовремя обнаружить болезни, которые, будучи недиагностированными, могут привести к смерти.

Диспансеризация как раз направлена на то, чтобы выявлять хронические неинфекционные заболевания. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания и заболевания лёгких, хроническая обструктивная болезнь лёгких. Соответственно, все они служат основной причиной смерти. Вся программа диспансеризации направлена именно на то, чтобы выявить эти заболевания. Оксана Драпкина главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России

По всей России диспансеризацию могут возобновить тогда, когда у граждан выработается достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, добавила Драпкина.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право работникам старше 40 лет на освобождение от работы на день ежегодно для прохождения обследования. При этом за россиянами сохраняется место работы и средний заработок. Сотрудник должен будет предоставить справку из медицинских организаций, которая подтверждает прохождение диспансеризации. Отмечается, что закон не распространяется на работающих пенсионеров.