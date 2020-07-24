В Минздраве ожидают снятия всех ограничений из-за COVID в феврале

https://static.news.ru/photo/40ca0ba2-cd97-11ea-998d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия движется тем курсом, при котором все ограничения из-за коронавирусной инфекции планируется снять к февралю 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни, — сказал Мурашко журналистам.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

В Москве выявили 645 заболевших. На территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.

Как ранее писал NEWS.ru, массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве.