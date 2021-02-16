В Минздраве назвали безопасную для здоровья порцию колбасы

https://static.news.ru/photo/8b59696c-7051-11eb-a110-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы колбасные изделия не наносили вред здоровью, лучше съедать не больше двух-трёх кусочков продукта в неделю, об этом в комментарии для NEWS.ru сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.



Но если ты утром съешь маленький ломтик для вкуса, вреда он не принесёт. А если употреблять бесконтрольно любой продукт, то всё это плохо кончится. Сосиски и сардельки — это 25–30% насыщенного жира. Что касается колбас — варёных, копчёных, они также содержат много жира и много холестерина. Но один кусочек колбасы два-три раза в неделю ничего страшного не принесёт, — заверяет Тутельян.

Эксперт добавил, что нельзя назвать колбасу «вредным продуктом», несмотря на то что там содержится много холестерина, 30% жира и «её никак не назовешь продуктом здорового питания».

Раз мы назвали продукт пищевым — попробовали, и не умерли, значит он является каким-то источником пищевых веществ, энергии. Но вредные продукты — это те, которые содержат в себе ядовитые вещества или могут содержать. Если говорить об обычной пище, то важно количество и частота потребления, — отметил он.

Ранее NEWS.ru сообщал о просьбе производителей поднять цены на колбасу и сосиски. Запросы о повышении оптовых цен на свою продукцию мясопереработчики отправили в торговые сети.