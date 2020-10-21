В Минприроды назвали регионы-лидеры по росту качества окружающей среды

https://static.news.ru/photo/8bc0d4d6-13ad-11eb-b48f-fa163e074e61_660.jpg Тюменская область Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сильнее всего качество окружающей среды выросло в Мордовии (+110%), Тюменской области (+99%) и Кабардино-Балкарии (+65%). С соответствующими данными Минприроды за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

В пятёрку лидеров по показателю также попали Дагестан (+62%) и Челябинская область (+61%).

В то же в стране есть субъекты, где окружающая среда ухудшилась. Например, в Томской области (-29%), Якутии (-21%), Севастополе (-20%), Ямало-Ненецком автономном округе (-17%) и Сахалинской области (-15%).

В целом по России за год качество окружающей среды выросло на 12%.

Качество окружающей среды — показатель, который определяет эффективность работы по улучшению экологической обстановки в регионе. При его расчёте учитывается уровень негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории субъекта. В частности, это касается вопросов охраны атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов и обращения с отходами.

Ранее заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору составить перечень городов страны с самым грязным воздухом. Поручение связано с последующей корректировкой федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и должно быть исполнено до 1 ноября.