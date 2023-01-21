В МЧС рассказали, сколько человек погибло в пожарах, вызванных курением МЧС: в 2022 году в России погибло 2,5 тысячи человек из-за пожаров, причиной которых стало курение

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неосторожность при курении стала причиной более 13,5 тысячи пожаров в России в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на данные МЧС РФ. В них погибло около 2,5 тысячи человек.

В прошлом году более 13,5 тыс. пожаров произошло в жилом секторе при курении, на которых погибло порядка 2,5 тыс. человек, — заявил глава ведомства Александр Куренков.

В целом зимой число пожаров в жилье вырастает в два раза. И неосторожность при курении является одной из самых частых причин. В связи с этим инспекторы МЧС усиливают профилактическую работу в холодное время года. За прошлый год они распространили более 3,4 млн агитационных материалов.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.

Ранее сообщалось, что в складском помещении в Красноярске загорелась крыша, огонь распространился на 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 57 человек и 21 единица техники.

Кроме того, на Химкинском водохранилище на севере Москвы утром 12 января произошел пожар. Возгорание случилось в машинном отделении буксирного судна, пришвартованного напротив Северного речного вокзала. Пожар был полностью потушен в короткие сроки, информации о пострадавших не поступало.