В МЧС ответили Матвиенко на обвинения в неготовности к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1bca9500-864e-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/facebook.com

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) отреагировало на критику в свой адрес со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Там сообщили, что пересмотрят перечень необходимых резервов, которые должны создавать органы федеральной и региональной исполнительной власти на случай нештатных событий, в том числе эпидемий.

В министерстве пояснили, что 1 апреля в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были внесены изменения. Благодаря этому распространение заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, отныне отнесено к чрезвычайным ситуациям.

В связи с изменениями в законодательной базе в МЧС начали работу «по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов», передаёт ТАСС. Помимо этого, вырабатываются предложения по нормам государственного материального резерва, необходимого на случай пандемии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Матвиенко заявила, что МЧС и Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) «оказались абсолютно не готовы» к вспышке коронавирусной инфекции в стране. Она предложила пересмотреть состав госзапасов и «сделать серьёзнейшие выводы» по ситуации с COVID-19 на случай будущих угроз.