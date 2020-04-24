В МЧС ответили Матвиенко на обвинения в неготовности к коронавирусу

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) отреагировало на критику в свой адрес со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Там сообщили, что пересмотрят перечень необходимых резервов, которые должны создавать органы федеральной и региональной исполнительной власти на случай нештатных событий, в том числе эпидемий.
В министерстве пояснили, что 1 апреля в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были внесены изменения. Благодаря этому распространение заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, отныне отнесено к чрезвычайным ситуациям.
В связи с изменениями в законодательной базе в МЧС начали работу «по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов»,
Ранее, как писал NEWS.ru, Матвиенко заявила, что МЧС и Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) «оказались абсолютно не готовы» к вспышке коронавирусной инфекции в стране. Она предложила пересмотреть состав госзапасов и «сделать серьёзнейшие выводы» по ситуации с COVID-19 на случай будущих угроз.
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