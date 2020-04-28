В мае в России произведут 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/6522d7a6-8961-11ea-b831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat /Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в России в мае достигнет 2,5 тысячи, а выпуск медицинских масок уже вырос в десять раз.

Аппаратов ИВЛ в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц, в апреле — больше 800, в мае будет 2,5 тысячи​, — цитирует ТАСС Путина.

По данным президента, производство масок было увеличено с 800 тыс. в сутки в начале года, до 8,5 млн в апреле. Задачу создания в регионах дополнительных коек для лечения пациентов, заражённых коронавирусом, Путин счёл в целом решённой.

Как писал NEWS.ru, Росатом в ближайшие дни начнёт поставки средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в медсанчасти городов, в которых расположены атомные объекты. Как сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв, это будут тысячи комплектов комбинезонов для врачей и сотни единиц медицинской техники. По запросу ФМБА России только аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет поставлено 192 единицы. Первые партии оборудования направят в Саров, Заречный Пензенской области, Курчатов, Удомлю и Обнинск, где в настоящее время зафиксированы десятки заболевших коронавирусом.