В ЛДПР заявили о намерении привлечь нейросеть «Жириновский» к выборам В ЛДПР заявили о планах отправить нейросеть «Жириновский» наблюдателем на выборы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ЛДПР продолжает использовать в своей работе технологии искусственного интеллекта и при необходимости может привлечь созданную нейросеть «Жириновский» к наблюдению за ходом электронного голосования на президентских выборах 2024 года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии. Там напомнили, что «Жириновский» успешно прошел испытания на выборах в сентябре 2023 года.

«Жириновский» по телефону рассказывал нашим партийцам о дне голосования, комментировал выявленные нарушения. <...> Мы продолжаем дорабатывать систему и считаем, что при необходимости наш ИИ «Жириновский» мог бы выступить первым в мире цифровым наблюдателем при проведении дистанционного электронного голосования, — отметили в пресс-службе.

Партия представила нейросеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Бот отвечает голосом Владимира Жириновского на вопросы пользователей, используя в качестве основы интервью, выступления и публикации политика.

Ранее в единый день голосования в сентябре 2023 года в Красноярском крае был совершен обзвон сторонников ЛДПР, произведенный голосом, похожим на голос покойного лидера партии Владимира Жириновского. Это делал искусственный интеллект, который напомнил жителям о проходивших в регионе выборах.