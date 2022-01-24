В Крыму невменяемая женщина выбросила из окна восьмилетнюю дочь

В Крыму погибла восьмилетняя девочка в посёлке Новый Свет под Судаком. Задержана мать ребёнка, которая, по информации следователей, выбросила дочь из окна четвёртого этажа. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного СУ СК России по Республике Крым. По неподтверждённой информации, 44-летняя мать убитой страдала шизофренией. Известно, что в момент инцидента отец ребёнка был не дома.
О случившемся
Приехавшая на место трагедии скорая констатировала смерть несовершеннолетней. Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял дело на личное рассмотрение.
Ранее 15 января на лестничной клетке в подъезде общежития в Кисловодске обнаружили тело полуторагодовалого мальчика с ножевыми ранениями. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления — 54-летнего мужчину. По данным следствия, семья оставила ребёнка с няней, которая проживала с сожителем, который подозревается в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».