В Крыму невменяемая женщина выбросила из окна восьмилетнюю дочь

В Крыму погибла восьмилетняя девочка в посёлке Новый Свет под Судаком. Задержана мать ребёнка, которая, по информации следователей, выбросила дочь из окна четвёртого этажа. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного СУ СК России по Республике Крым. По неподтверждённой информации, 44-летняя мать убитой страдала шизофренией. Известно, что в момент инцидента отец ребёнка был не дома.

О случившемся рассказал порталу «Крым 24» очевидец с места трагедии. По его словам, когда он подошёл к дому, он увидел толпу людей, смотревших на четвёртый этаж с криками «Что вы делаете?», он подумал, что что-то случилось. Мужчина вместе с другим очевидцем прибежали на четвёртый этаж к той квартире и долго стучались в дверь. Сначала никто не открывал, а далее появилась «какая-то странно выглядевшая женщина». Мужчины долго не могли понять, трезвая она или нет, однако отметили, что подозреваемая была в невменяемом состоянии. На вопрос, где девочка, она ответила — выпала из окна.

Приехавшая на место трагедии скорая констатировала смерть несовершеннолетней. Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял дело на личное рассмотрение.

Ранее 15 января на лестничной клетке в подъезде общежития в Кисловодске обнаружили тело полуторагодовалого мальчика с ножевыми ранениями. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления — 54-летнего мужчину. По данным следствия, семья оставила ребёнка с няней, которая проживала с сожителем, который подозревается в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».