В Крыму рассказали, что сделают с квартирой Зеленского Сенатор Цеков: средства от национализации квартиры Зеленского направят участникам СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Средства от национализированного имущества украинских олигархов, в том числе квартира президента Украины Владимира Зеленского, пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным отношениям Сергей Цеков. Он напомнил, что на полуострове уже национализировали имущество олигарха Игоря Коломойского. По словам Цекова, эти средства пошли в фонд защиты вкладчиков.

Часть имущества, в частности Коломойского, мы уже национализировали. Эти средства шли в фонд защиты вкладчиков, потому что не все суммы были погашены. Приватбанк ушел из Крыма и фактически забрал с собой депозиты крымских вкладчиков. Сейчас все имущество, которое будет национализировано, приватизировано путем продажи национализированного имущества, пойдет на поддержку участников СВО, мобилизованных, их семей. Уже есть такие планы, — подчеркнул Цеков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский Госсовет национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Зеленского в Ливадии. В собственность РФ перейдут банковские структуры, крупные винодельческие предприятия и другое имущество.

Жена украинского лидера Елена Зеленская приобрела недвижимость в поселке городского типа Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года — до вхождения полуострова в состав России. После покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы. Квартира была официально задекларирована Зеленским.