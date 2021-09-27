В Крым на учения перебросили десантников из Краснодарского края

Читайте нас в Google Новости

В рамках тактических учений из Краснодарского края в Республику Крым перебросили подразделения десантных войск. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактических учений, — говорится в сообщении силового ведомства.

В пресс-службе Минобороны также рассказали, что по прибытии в район учений подразделения десантников отработали ряд мероприятий, подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий.

Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных вооружённых конфликтов, — отметили в пресс-службе.

В учениях задействована автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д». Она позволяет охватить все звенья управления — от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей.

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новосибирского гвардейского десантно-штурмового горного соединения будут проходить на полигоне Опук в восточной части Крыма с 27 по 29 сентября. В учениях задействованы около 2 тысяч военнослужащих.