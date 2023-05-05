В Кремле пока не определились, как регулировать Telegram-каналы Песков: в Кремле пока нет позиции по введению регулирования Telegram-каналов

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Кремль пока не сформулировал позицию по вопросу введения регулирования Telegram-каналов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, как российское руководство относится к инициативе главы Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева проанализировать деятельность Telegram-каналов и рассмотреть возможность ее законодательного регулирования, передает РИА Новости.

Нет пока какой-то сформулированной позиции в этой связи, — сказал Песков.

Ранее Фадеев признался, что он, как бывший сотрудник СМИ, «несколько раздражается» из-за особенностей деятельности Telegram-каналов. По его словам, работа многих каналов по содержанию и смыслу деятельности ничем не отличается от традиционных СМИ, однако последние работают в рамках законодательства, предусматривающего серьезную ответственность за клевету и нарушение тайны.

До этого глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы и ввести уголовное наказание для треш-стримеров за распространение контента, демонстрирующего особую жестокость или издевательства.