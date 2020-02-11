https://static.news.ru/photo/274d3b52-4cd9-11ea-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Основной закон России предложили добавить слова о вере в Бога. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию направило общественное движение «За жизнь!».

В Преамбулу предлагается внести следующие изменения: фраза «веру в добро и справедливость» заменена на «веру в Бога, добро, справедливость», — следует из документа.

Как пояснил NEWS.ru координатор движения Сергей Чесноков, верующими себя считает более 70% населения страны. По его словам, речь идёт не только о православных, но и принадлежащих к другим конфессиям. Он полагает, что в этих словах будет также отражаться менталитет народа и преемственность поколений.

В свою очередь, для атеистической части общества будут актуальны слова о вере в добро и справедливость, отметил Чесноков. Он уверен, что в Основном законе необходимо закрепить нравственные основы, которые служат сохранению традиционных ценностей у россиян, безопасности государства и улучшению демографической ситуации.

Формирование законодательства всегда опиралось на нравственные основы, которые корнями уходят в религиозные традиции, подчеркнул координатор движения.

На 13 февраля намечена встреча президента Владимира Путина и рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.