В Калининграде ответили Финляндии на предложение отрезать город от России Власти Калининграда: заявления европейских соседей стали более абсурдными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высказывания различных политиков относительно Калининграда становятся все более абсурдными и граничат с неадекватностью, заявил NEWS.ru пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя предложение кандидата в Европарламент от Финляндии Мики Аалтолы отрезать город от России. По словам Лыскова, наземный и воздушный калининградский транзит, в том числе и пассажирский, был ограничен абсолютно волюнтаристским способом странами Прибалтики, прежде всего Литвой. В частности поэтому значительно возрос пассажиропоток в аэропорт Храброво.

Сейчас только группа кампаний «Аэрофлот» совершает порядка 20 рейсов в сутки. Самолеты наши из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS они не испытывают. А теперь хочется спросить наших финский соседей, а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и, например, Finnair? Ответ простой — ничем. Поэтому, прежде чем делать подобные заявления, советуем всем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты, иначе есть риск попасть в нелепую ситуацию, — заявил Лысков.

Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета. За месяц до этого из-за сбоя в работе системы GPS над территорией Польши «потерялся» самолет британских ВВС.