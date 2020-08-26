В кризис при деньгах: какие профессии выбрать безработным во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса многие россияне потеряли работу или лишились части дохода. В настоящее время безработица является одной из главных проблем в России: миллионы наших сограждан оказались без места заработка. Однако ожидать возвращения к привычной жизни предстоит долгое время. Эксперты рекомендуют обратить внимание на другие профессии и выбрать из них занятие по душе. Какие специалисты будут востребованы в стране в ближайшие годы и как правильно уйти в другую сферу, выяснял NEWS.ru.

От пандемии коронавируса пострадали прежде всего работники сфер услуг и развлечений, рассказал NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, эти отрасли восстановятся не ранее начала 2022 года.

Спросом на рынке труда пользуются аналитики больших баз данных. Они нужны, например, если требуется извлечь и изучить информацию сотовых операторов о звонках абонентов или банков об их клиентах. Кроме того, в течение длительного времени в стране будут востребованы и другие специалисты, включая некоторые рабочие профессии. Можно пройти переобучение и устроиться работать по какой-либо из них.

Айтишники, специалисты в области логистики, маркетологи. Из рабочих профессий в наибольшей степени востребованы специалисты в области сварки. Это строители. Департамент занятости, службы занятости в субъекте должны публиковать перечень профессий, которые наиболее существенно востребованы. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

С этим списком можно ознакомиться и выбрать наиболее интересную профессию для перепрофилирования. При этом служба занятости поможет пройти переобучение, если человек уволен или находится под угрозой сокращения, добавил Сафонов. По его словам, стране нужны врачи и педагоги. Стоит отметить, что пройти переподготовку по таким специальностям заметно труднее, чем по другим.

При выборе любой профессии нужно действительно приобрести качественное образование, а не ограничиваться формальностями в виде получения диплома, добавил Сафонов. С точки зрения когнитивных способностей «потянуть» переобучение сможет практически любой, независимо от возраста, отметил он.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на переобучение потерявших работу на фоне пандемии выделят 3 млрд рублей. Предполагается, что больше 100 тысяч человек смогут приобрести более востребованную профессию или получат дополнительное образование. Заниматься переподготовкой будет российская НКО «Союз WorldSkills». Заявки можно подать на портале «Работа в России».

Как отметил президент России Владимир Путин на недавней встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, безработица представляет собой одну из главных проблем в стране. По данным Росстата, в июле она достигла 6,3% работоспособного населения, или 4,7 млн человек.

Интерес или деньги?

Пройти переобучение и сменить профессию проще всего в молодом возрасте, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Лучше всего это делать в 25–35 лет. Позднее может попросту не хватать времени и мотивации.

Чтобы остаться в выбранной специальности надолго, она должна отвечать нескольким критериям. В частности, удовлетворять в денежном плане и соответствовать личностным интересам. Однако бывает так, что человек материально нуждается, но предлагаемые во время пандемии востребованные профессии его не привлекают. В таком случае следует опереться на финансовую составляющую.

Если человек испытывает материальные сложности, ему бы хорошо найти работу, которая может ему не нравиться, но удовлетворяет его материальные запросы. Потому что, удовлетворив материальные запросы, у него будет база, чтобы оглянуться, посмотреть, куда можно обратить свой взор и подобрать что-то другое. Человек всё равно не сможет самовыражаться, если он голоден. Если ничто его не заводит из того, что предлагается, нужно выбрать то, с чем он сможет смириться, что максимально материально подходит. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Чтобы понять, подходит ли человеку специальность психологически, специалист рекомендует пообщаться с несколькими людьми, которые глубоко в неё погружены, или пройти короткую стажировку.