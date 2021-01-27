Гринпис: владельцы мусорных полигонов должны оплачивать их рекультивацию

https://static.news.ru/photo/cbf55b7e-60bc-11eb-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Дырки» в законодательстве, позволяющие владельцам мусорных полигонов производить их рекультивацию за счёт бюджета, должны быть устранены, об этом NEWS.ru заявил директор проектного департамента российского отделения Гринпис Владимир Чупров.

Так он прокомментировал поручение вице-премьера Виктории Абрамченко о необходимости разработать меры, которые обяжут владельцев мусорных полигонов оплачивать их рекультивацию.





Позиция Гринписа состоит в том, что за экологические последствия должен отвечать тот, кто к ним привёл. За загрязнения платит нарушитель. Вспомните последнюю историю, которая произошла на Камчатке с Козельским полигоном — там явно возник вопрос того, что делать с накопленным экологическим вредом. Это ведь не только бытовой мусор, это карьеры, это токсические захоронения, пестициды. За это должен отвечать тот, кто к этому привёл, — заявляет эколог.

Чупров поясняет, что на сегодняшний момент российское законодательство позволяет уходить от этой ответственности через процедуру банкротства, а также передачу ответственности на муниципальный уровень, через длительную аренду.

Эти „дырки“ в законе нужно убирать, компании с самого начала, когда начинают эту деятельность, у них должны быть фонды, гарантийные финансовые обязательства, что все они уберут за собой сами, а не будут использовать лазейки. Я рад, что история сдвинулась с мёртвой точки, а дальше будем смотреть по итогам, — заключил Чупров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России по поручению президента страны Владимира Путина представит обновлённую стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Документ впервые объединит экономическую и природоохранную составляющие.