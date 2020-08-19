В Госдуму внесён проект о едином номере экстренных служб «112»

https://static.news.ru/photo/5e91fc12-e20a-11ea-b1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский кабмин направил в нижнюю палату парламента законопроект, который вводит определение системе «112». Документ размещён на сайте Государственной думы.

Проект закона предлагает определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» из любого субъекта РФ. Как сказано в пояснительной записке, принять этот закон необходимо в приоритетном порядке, пишут argumenti.ru.

Проект закона позволит как организовать взаимодействие экстренных оперативных служб, так и обеспечить формирование, анализ и выгрузку метаданных, — отмечено в записке.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что единый номер в России заработает уже с 2021 года. Сейчас позвонить в экстренные службы по номеру «112» возможно в 56 регионах России. Мишустин пояснил, что для ускорения настройки системы подготовлен законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в данной сфере и чётко разграничивает полномочия по её эксплуатации и развитию между всеми уровнями власти.

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