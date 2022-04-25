В Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов для иностранных агентов
Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект, обобщающий нормы законов об иностранных агентах
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
15:01, 25 апреля 2022
Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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В Госдуму внесён законопроект, который обобщает законодательные нормы для иностранных агентов, сообщил депутат Василий Пискарев, чьи слова приводятся в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В документе поясняются понятия «иностранный агент» и «политический деятель», а также «иностранное влияние» и «иностранный источник», кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырёх и перечисляются критерии иноагента.
Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесён в Государственную Думу, — говорится в сообщении.
Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, что внесение изменений в закон об иноагентах сейчас не целесообразно, потому что в России ещё не сформировалась его правоприменительная практика. Он подчеркнул, что попытки изменить закон в сфере, которая только формируется, — это путь в никуда.
25 апреля в ГД также рассказали, что законопроект позволит иноагентам избавиться от обязательной маркировки текстах, не связанных с их основной деятельностью.