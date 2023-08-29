В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок к проведению мобилизации Депутат Гурулев заявил об отсутствии предпосылок для мобилизации в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент в России нет предпосылок для проведения мобилизации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, сейчас проходит плановый набор добровольцев на контрактную службу.

В настоящий момент предпосылок к проведению мобилизации нет, идет плановый набор добровольцев на контрактную службу, — сказал Гурулев.

Депутат отметил, что не стоит отталкиваться от информации в СМИ по численности группировки и резерва, поскольку она может быть другой.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев заявил, что информация о возобновлении мобилизации в России 25 сентября не соответствует действительности. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу. Никакой новой мобилизации ожидать не следует, добавил Соболев.

До этого Министерство цифрового развития России предложило правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки IT-специалистам, не имеющим высшего образования. Эксперты ведомства предлагают ввести квалификационный экзамен, по итогам которого будет приниматься решение об отсрочке. Такая мера позволит уравнять сотрудников со средним образованием и выпускников вузов.