В Госдуме заявили о «бурных разбирательствах» на «Уралтрансмаше» Депутат Журавлев: во время критики «Уралтрансмаша» Шойгу еще сдерживался

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сдерживался перед камерами во время критики в адрес «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, «бурные разбирательства» с руководством предприятия остались за кадром.

Уверен, что министр обороны это еще сдерживался перед камерами, а на самом деле за кадром разбирательства с руководством предприятия были куда более бурными. На фронте крайне необходимы мобильные артиллерийские системы, тем более, нового образца, и никакие оправдания здесь не принимаются, — сказал депутат.

По его словам, нарушение сроков и объемов гособоронзаказа в нынешних условиях равносильно должностному преступлению. Все, что касается СВО, выполнять нужно неукоснительно, подчеркнул он.

Сергей Шойгу 31 января посетил «Уралтрансмаш» для проверки выполнения гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция-СВ». В ходе визита он раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса.