В Госдуме сообщили о новой мере поддержки переживших стихийное бедствие Депутат Гаврилов: пережившие стихийные бедствия имеют право на бесплатную землю

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Пережившие стихийные бедствия граждане России имеют право на бесплатное получение земли, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Согласно земельному законодательству, субъекты РФ могут определять дополнительные категории граждан, которым могут выделяться участки в собственность на безвозмездной основе, в том числе и после стихийных бедствий. Однако, как обращает внимание депутат, законом в этом деле установлен принцип однократности.

Земельное законодательство устанавливает принцип однократности предоставления земельных участков гражданам в собственность, то есть повторное получение участка уже по иному основанию сейчас невозможно, — говорит он.

По его словам, на практике сложилась ситуация, когда пострадавшие от чрезвычайных ситуаций граждане не могут получить участки взамен утраченных, так как ранее уже получали от государства землю бесплатно в собственность. Также есть случаи, когда человеку, получившему землю взамен утраченной, позже отказывают в выделении участка для многодетных семей.

Считаем такой подход необоснованным, поскольку предоставление земельного участка гражданам, утратившим жилье вследствие чрезвычайных ситуаций, является компенсационным механизмом для восстановления утраченного имущества, — подчеркнул депутат.

Чтобы закрепить это право на федеральном уровне и отменить принцип однократности, в Госдуму внесен соответствующий законопроект. Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с Сергеем Гавриловым.

Ранее Гаврилов напомнил, что семьи с тремя и более детьми, а также Герои РФ, СССР, Труда (Соцтруда) имеют право бесплатно приватизировать садовые участки в СНТ. Данная льгота также распространяется на членов СНТ.