В Госдуме призвали защитить Карлсона от нападок из США Депутат Журавлев: предложения о лишении Карлсона гражданства кажутся странными

России нужно защитить журналиста Такера Карлсона, подвергающегося нападкам в США из-за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, предложения о лишении американца гражданства кажутся странными.

На мой взгляд, защитить журналиста, определенно, следует, учитывая нападки, которым он из-за приезда в Россию сейчас подвергается у себя на родине. Предложения лишить его гражданства кажутся весьма странными, если не учитывать общий уровень идиотизма, захлестнувшего сейчас Соединенные Штаты, — сказал он.

Парламентарий напомнил, что в американском миграционном законодательстве есть 10 оснований для такого шага. Однако среди них есть «как подрыв основ государственности, под которых подвести можно все, что угодно, и сейчас стараются по этой статье обвинять бывшего президента Трампа, так и заболевания, опасные для США», уточнил Журавлев.

А вот таковыми, по-моему, как раз страдает нынешний руководитель Соединенных Штатов Байден, которому, по идее, тогда надо бы запретить въезд в страну, — сказал депутат.

Он также отметил, что для предоставления Карлсону политического убежища в России нужно, чтобы он в нем нуждался и его попросил. Если такое произойдет, то «вопрос будет решаться в законном порядке».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля. По его словам, западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером, но из-за их необъективности в этом не было смысла.

До этого экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол предложил временно запретить Карлсону въезд в США. В свою очередь, бывший конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзинге назвал журналиста «предателем».