В нижней палате российского парламента предложили ввести временный мораторий на публикацию негативных новостей. Как полагают в Госдуме, в условиях самоизоляции роль СМИ возрастает — они становятся для людей главным источником знаний о ситуации в стране и мире. В свою очередь, это создаёт почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных журналистов: ради трафика они намеренно «вбрасывают» сообщения, вызывающие отрицательные эмоции. Психологи отмечают: во время карантина часть населения находится в состоянии стресса, поэтому ежедневный поток плохих новостей лишь усугубляет ситуацию и негативно сказывается на психике людей.

Инициатива временно запретить негативные новости принадлежит депутату Госдумы Виталию Милонову. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) он направил главе Союза журналистов России Владимиру Соловьёву.

Виталий Милонов Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отметил парламентарий в документе, в последние месяцы наша страна и остальной мир переживают сложные времена: коронавирус распространился по всей планете, сломал привычный образ жизни людей и погрузил их практически в атмосферу военных действий. Тогда как непрерывную борьбу с ним ведут врачи, волонтёры и обычные люди.

Каждый день мы читаем сводки о заболевших так же, как 75 лет назад наши деды читали сводки с фронтов Второй мировой войны. Именно в это сложное и опасное время возрастает значение любых средств массовой информации всех форматов. Запертые на самоизоляции граждане впитывают каждое слово журналистов, верят им. Однако наравне с добросовестными журналистами мы замечаем и недобросовестное меньшинство «четвёртой власти». Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

В частности, в погоне за посещаемостью и цитируемостью авторы новостей могут представлять аудитории сообщения с сильным негативным окрасом, включая искажённые факты и слухи.

Как пояснил Милонов в беседе с NEWS.ru, к плохим новостям относятся сообщения СМИ, повышающие уровень тревожности у их потребителя, вызывающие у человека страх, гнев или иные отрицательные эмоции. Подобную информацию можно заменить конструктивной, уверен депутат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за стремящихся заработать трафик на негативных новостях изданий снижается доверие ко всем СМИ, считает он.

В данной ситуации, чтобы снизить накал «чернухи» и слухов, прошу Вас призвать все отечественные СМИ наложить временный, но вынужденный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов. Используя весь Ваш авторитет, а также авторитет крупнейшего профессионального объединения журналистов, наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время чёрного времени разгула коронавирусного поветрия, — говорится в обращении.

Как рассказал NEWS.ru председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, задача организации — стоять на страже свободы печати и распространения любой информации: и позитивной, и негативной. Причём у него самого нет права командовать прессой или даже давать ей рекомендации. Однако он с пониманием воспринял инициативу депутата.

К сожалению, плохие новости, как говорится, «продаются» лучше, чем хорошие. И очень хочется в такое непростое время, в очень неожиданной, тяжёлой и опасной ситуации, в которой мы все находимся, видеть какие-то хорошие новости. Потому что меня тоже, честно говоря, уже достала ситуация, когда по телевизору беспрерывно видим шприцы, капельницы, аппараты ИВЛ и людей в тяжёлом состоянии. Это действительно психологически тяжело. Это тяжело даже для людей, которые, может быть, и имеют профессию врачебную или прошли войны. Я представляю, как это тяжело людям со слабой психикой, детям, как это тяжело женщинам. Конечно, хочется, чтобы были хорошие новости, чтобы наконец-то какой-то позитив появился. Чтобы мы наконец-то понимали, что мы скоро вернёмся к нормальной жизни: сможем выйти, обняться, сидеть в ресторанах, путешествовать. Владимир Соловьёв председатель Союза журналистов России председатель Союза журналистов России

Особенно сильно на людей влияют негативные новости, которые украшены подробностями и персонализированы — связаны с конкретными людьми, иллюстрированы их фотографиями, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Это добавляет яркости впечатлениям и человек переживает чтение или просмотр новости как личный травматичный опыт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам психолога, читать и вникать в негативные новости не стоит. И особенно в период самоизоляции.

Дело в том. что в период самоизоляции очень вырос уровень невротизации населения, уровень агрессии, гнева, массы сильных негативных чувств. И не самые радужные новости воспринимаются ещё острее. Если вы смотрите новости и, особенно, вникаете во все детали, смотрите трагические истории, это оказывает мощное негативное влияние. Лучше держаться от этого подальше. Посмотрели статистику — и достаточно. Или, если знаете, что вы не сильно впечатлительный — можете посмотреть какие-то аналитические программы, где мало эмоций и много фактов. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Чем меньше человек вовлечён в наблюдение за событиями, тем лучше для психики, добавил психолог. Он привёл аналогию с войной, которая показывает разный уровень эмоциональных переживаний её участников. Так, самый мощный стресс во время боевых действий испытывают бойцы в окопах, которые видят свои цели. Несколько ниже он у танкистов, которые стреляют издалека и ещё ниже — у находящихся за десятки километров артиллеристов. Причем минимальный уровень психологической травматизации отмечается у пилотов самолётов.