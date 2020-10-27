Ожившая история: в Госдуме предложили вернуть в армию России будёновки

В Госдуме предлагают возродить ношение военнослужащими армейского головного убора времён СССР — будёновки. Как полагает автор инициативы, это можно сделать традицией — наряду с использованием моряками символов царской армии. Однако появление будёновки на головах российских военных может не только демонстрировать преемственность поколений, но и возродить баталии между фантомными «красными» и «белыми» в нашем обществе, считают эксперты. Как создавали будёновку, почему она так называется и какие мифы о ней до сих пор живут в головах россиян, выяснял NEWS.ru.

Российских военнослужащих предложили снова облачить в будёновки. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру обороны России Сергею Шойгу.

Как отметил парламентарий, внешний облик солдата армии России всегда отличался не только практичными элементами обмундирования, но и связанными с воинской славой. Причём исторические элементы униформы находятся вне политической конъюнктуры времени. Например, три полоски на гюйсе носили моряки как императорского флота, так и советские и современные военнослужащие ВМФ.

Похожая ситуация касается и других родов войск. Награды, «профессиональные» цвета и традиции ведут свою историю на протяжении веков. Этим демонстрируется преемственность поколений и ратной славы армии, подчеркнул Милонов.

К сожалению, некоторые славные и легендарные элементы отечественной военной формы несправедливо забыты. Например, известная будёновка, на образе которой были воспитаны многие поколения советских детей и подростков. Более того, будёновка до сих пор хорошо узнаётся по всему миру и является неофициальным символом российской армии. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

По словам депутата, внутри нашей страны также сохраняется позитивное отношение к этому головному убору: именно в период ношения будёновки было одержано множество побед.

В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность возвращения в обиход современной армии данного головного убора. Возможно, он найдёт применение в конных или церемониальных частях вооружённых сил. Данный шаг продемонстрирует связь эпох и поможет делу патриотического воспитания молодёжи, — говорится в документе.

Будёновка (или шлем суконный) — форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной Армии. Его создали во втором десятилетии прошлого века. Название происходит от имени советского военачальника Семёна Будённого — под его командованием в то время находились первые из частей, в которые поступило новое обмундирование. Будёновку носили в армии несколько десятилетий. Её отменили в 1940 году, однако продолжали использовать в РККА вплоть до 1945 года.

ТАСС

Будёновку отменили из-за непрактичности — использовавшие её солдаты мёрзли в холодную погоду, рассказал NEWS.ru главный специалист — куратор научно-просветительских проектов Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк.

В настоящее время порой можно встретить мнение, что будёновка изначально была проектом царской России, который «перехватили» большевики. Однако такое убеждение — не более чем миф, отметил эксперт.

Элементы новой униформы, включая будёновку, разрабатывались именно в 1918 году для того чтобы символически ещё больше разъединить новую советскую Россию и старую царскую. Есть документы, были конкурсы. Ключевую роль в создании самой будёновки сыграл Михаил Дмитриевич Езучевский — художник, вернувшийся из австрийского плена. Константин Пахалюк главный специалист — куратор научно-просветительских проектов Российского военно-исторического общества главный специалист — куратор научно-просветительских проектов Российского военно-исторического общества

Будёновка передаёт так называемый русский стиль, добавил Пахалюк. В частности, она напоминает богатырский шлем. Этот стиль визуально призван отсылать к допетровской эпохе, воплощать «русскую древность». Уже в начале ХХ века он стал одной из эстетических форм выражения русского национализма, поддерживался и царским правительством (русские балы, творчество Васнецова, здания в псевдорусском стиле). В этой связи могло возникнуть предположение о дореволюционном происхождении головного убора.

Вместе с тем, возвращать его в современную российскую армию не нужно: будёновка появилась во время Гражданской войны — разделения России на множество борющихся политических сил, отметил эксперт. Воспроизводство символов и знаков любой из противоборствующих тогда сторон, увековечение их лидеров в героическом ключе — всё это будет мешать выработке здравого отношения к Гражданской войне — как к трагедии. В частности, когда политические дискуссии и разногласия выродились в кровавые убийства оппонентов.

По словам Пахалюка, стремление выделить или увековечить ту или иную сторону сегодня будет провоцировать фантомные войны «красных и белых» в нашем обществе, а также мешать выработке таких важных ценностей и навыков, как толерантность и готовность к политическому диалогу.