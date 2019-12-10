Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил давать семьям со сложной финансовой ситуацией «новогоднюю социальную корзину». По задумке автора инициативы, она должна представлять собой набор, в который, помимо прочего, войдёт искусственная ель с сопутствующими украшениями. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) парламентарий направил министру труда Максиму Топилину.

Как отметил депутат, Новый год и Рождество в нашей стране воспринимаются как особенное время. Однако соотечественники с трудной финансовой ситуацией во многом вынуждены отказывать себе и своим детям.

В данной связи мне представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение «новогодней социальной корзины». В частности, государство могло бы по образцу некоторых европейских стран вручать таким семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки, — говорится в обращении.

Такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения, добавил депутат.

Согласно результатам исследования Росстата, 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума. При этом в многодетных семьях 52,2% детей растут в бедности. Показатель детской бедности в два раза превышает уровень бедности в целом по стране. В 2017 году за чертой находились 13,2% (19,4 миллиона человек), а в 2018-м — 12,9% (18,9 миллиона человек).

Как рассказала NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, в настоящее время какие-либо новогодние презенты дают малоимущим семьям по усмотрению региональных властей. Кроме того, детям в школах могут дарить сладкие подарки независимо от нуждаемости. В целом общественница поддержала инициативу депутата.

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Чем больше адресной поддержки оказывает государство малоимущим семьям, тем лучше. По моему мнению, такие наборы нужно выдавать всем многодетным семьям независимо от фактора нуждаемости, малообеспеченным семьям, у которых доход составляет два прожиточных минимума и менее, а также матерям-одиночкам. Единственное, если ёлка искусственная, то она живёт вечно. Целесообразно ли тратить бюджетные деньги на ежегодную покупку одним и тем же семьям искусственной ёлки? Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Она добавила, что со стороны государства необходимы более системные меры поддержки малообеспеченных семей.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что для бюджета реализация инициативы не повлечёт значительных расходов. Однако, как он отметил в разговоре с NEWS.ru, процедуру выдачи такого набора могут забюрократизировать. В частности, давать набор лишь после предоставления документов, подтверждающих право на его получение.