В Госдуме назвали условие возвращения мобилизованных Депутат Гурулев: мобилизованные вернутся домой при указе о демобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отправленные в зону специальной военной операции на Украине в рамках частичной мобилизации военнослужащие могут вернуться домой, когда появится указ о демобилизации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, это произойдет только в таком случае.

Когда будет указ о демобилизации, — сказал Гурулев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев заявил, что информация о возобновлении мобилизации в России 25 сентября не соответствует действительности. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу. Никакой мобилизации ожидать не следует, добавил Соболев.

До этого Министерство цифрового развития России предложило правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки IT-специалистам, не имеющим высшего образования. Эксперты ведомства предлагают ввести квалификационный экзамен, по итогам которого будет приниматься решение об отсрочке. Такая мера позволит уравнять сотрудников со средним образованием и выпускников вузов.