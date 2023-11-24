В Госдуме назвали «красавцев», из-за которых НАТО не сунется на Украину Журавлев: российские истребители Су-35С лучше американских Raptor F-22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35С

Истребители российского производства Су-35С лучше американских аналогов, а Су-27 вполне могут соперничать по характеристикам с F-16, заявил в комментарии NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Россия уступает НАТО по числу боевых самолетов, но не по качеству.

Красавцы истребители Су-35С, поступившие в российскую армию — далеко не первая партия, наша оборонная промышленность периодически пополняет отечественный воздушный флот. А между прочим, если по сравнению с натовским мы по числу боевых самолетов и уступаем, то в качестве, особенно после глубокой модернизации, начавшейся еще в 2016-м — точно нет, те же Су-35С значительно лучше американских Raptor F-22, а модернизированные Су-27 вполне могут соперничать по характеристикам с F-16, — сказал Журавлев.

Также депутат предположил, что одна из модификаций Су-34 получила возможность нести ядерные ракеты, а у новейшего Су-57 это изначально предусмотрено. По его словам, в оружейном отсеке есть место для крылатой ракеты соответствующего назначения. Таким образом, российские истребители теперь могут быть такой же частью ядерной триады РФ, как наземные комплексы, подлодки и стратегические ракетоносцы.

На этот факт указывает, кстати, и Wall Street Journal, которая утверждает, что Украине никогда не победить Россию, а НАТО напрямую не станет вмешиваться в конфликт. И становится понятно почему — просто боятся силы русского оружия, в том числе и авиационного, которое еще и постоянно обновляется, — сказал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, входящий в ОАК госкорпорации «Ростех», передал Воздушно-космическим силам России последнюю партию истребителей Су-35С. До конца 2023 года Министерство обороны РФ получит партию истребителей пятого поколения Су-57.