В Госдуме предлагают ввести уроки финансовой грамотности в школах и ссузах

Российским школьникам и учащимся средних специальных образовательных учреждений следует преподавать финансовую грамотность как полноценный предмет, полагают в Госдуме. В нижней палате парламента уверены, что подрастающее поколение необходимо учить обращаться с деньгами как можно раньше: дети легче усваивают новую информацию и им в будущем не потребуется переучиваться. Почему финансовая грамотность достойна того, чтобы стать отдельной дисциплиной и изучаться наравне с математикой и биологией, выяснял NEWS.ru.

Депутат Государственной думы Алексей Кобилев предложил добавить в образовательные программы школ и средних специальных учебных заведений уроки финансовой грамотности. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Как отметил парламентарий в документе, создание гражданского общества с опорой на предприимчивость людей — одна из важнейших задач страны. Для её достижения следует глубоко интегрировать россиян в работу рыночных институтов и механизмов: экономика России зависит не только от внедрения эффективных технологий, но и от способности населения ими пользоваться, добавил Кобилев.

В концепции преподавания «Обществознания» говорится о том, что одна из её задач — формирование у обучающихся экономической и финансовой культуры. Однако в настоящее время финансовая грамотность освещается недостаточно подробно, считает автор инициативы. Тогда как важно сформировать у школьников «представления о ценностях ответственного и грамотного обращения с финансовыми механизмами и институтами».

Алексей Кобилев Предоставлено пресс-службой

По его мнению, наиболее беспечно с деньгами обращаются подростки, которые стремятся самоутвердиться. В связи с этим поднимать темы обращения с деньгами, семейного бюджета, экономии и защиты от мошенников в этом возрасте особенно необходимо.

Следует отметить, что повышение финансовой грамотности населения было признано Организацией экономического сотрудничества и развития одной из наиболее актуальных задач развития современного общества. На основании вышеизложенного прошу вас дать поручения проанализировать возможность и целесообразность введения основ финансовой грамотности в средних и средних специальных учебных заведениях, — следует из обращения.

Вопрос о необходимости введения в школе ещё одного предмета поднимался многократно. Так, ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявлял о том, что элементы финансовой грамотности будут внедрять во все основные образовательные программы. При этом базовую часть работы, по его словам, предполагается завершить до 2021 года.

Александр Кряжев/РИА Новости

В свою очередь представитель РФ по вопросам финансовой доступности и финансовой грамотности в G20 и наблюдательном совете ОЭСР Анна Зеленцова отметила, что финграмотность следует преподавать в школе как отдельный предмет. Она рассказала NEWS.ru, что пока в некоторых учебных заведениях ей учат факультативно или в рамках других дисциплин.

Уже даже в ЕГЭ есть задание по финансовой грамотности. Я думаю, что мы к этому придём, но постепенно. Нужно обучить учителей, необходимы учебники, учебные планы во всех странах мира переполнены и в России тоже. Есть очень мало государств, где финансовая грамотность является обязательным предметом. Чаще это часть обществознания, экономики, математики. Но мы, я думаю, придём во второй или третьей стратегии к тому, что это станет таким же учебным предметом, как, например, биология. Анна Зеленцова представитель РФ по вопросам финансовой доступности и финансовой грамотности в G20 и наблюдательном совете ОЭСР представитель РФ по вопросам финансовой доступности и финансовой грамотности в G20 и наблюдательном совете ОЭСР

По её словам, молодые люди склонны к импульсивным тратам, часто бывают закредитованы. Если у них развиты цифровые умения или знания финансовых инструментов, то рискованность при осуществлении расходов играет свою негативную роль.

Зеленцова также полагает, что учить эффективнее всего с раннего детства. Представители нового поколения воспринимают многие вещи проще, молодых людей не нужно переучивать. Если с юного возраста формируются правильные установки, то процесс идёт гораздо эффективнее.