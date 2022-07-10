В ГИБДД раскрыли число погибших с начала года сотрудников В России за пять месяцев 2022 года погибли трое и пострадали 176 сотрудников ГИБДД

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За пять месяцев 2022 года в России погибли три сотрудника Госавтоинспекции, ещё 176 человек пострадали при выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГИБДД.

За 5 месяцев 2022 года при выполнении служебных обязанностей погибли три и получили ранения 176 сотрудников Госавтоинспекции, — говорится в материала ведомства.

В 2021 году погибли 13 сотрудников ГИБДД, получили ранения 415. При этом при задержании правонарушителей погиб один сотрудник, был ранен 131 сотрудник ГИБДД.

На данный момент численность сотрудников российской Госавтоинспекции составляет порядка 82 тысяч человек. Более 56 тысяч человек работают в дорожно-патрульной службе.

Ранее стало известно, что количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения за первые пять месяцев текущего года сократилось почти на 20%. Как сообщили в ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, почти на треть уменьшилось и число погибших в таких ДТП.