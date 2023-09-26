В ГД ответили на обещание Данилова не запускать ATACMS по территории России Депутат Журавлев не поверил заверениям Данилова не атаковать Россию из ATACMS

Поставщики Украине оружия прекрасно понимают, что оно будет использовано без ограничений и везде, где сочтет нужным украинское руководство, заявил так первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отреагировал в беседе с NEWS.ru на заверения секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова не запускать тактические ракеты ATACMS по территории России. По его словам, Запад делает вид, что «украинские прихвостни — цивилизованные люди», которые будут соблюдать договоренность не наносить удары западным оружием по РФ.

На Западе все еще пытаются делать вид, будто их украинские прихвостни — цивилизованные люди и соблюдают все договоренности, а те давно уже, публично обещая что-либо, держат фигу в кармане, стараясь сдерживать кровожадные улыбки на лицах. <...>Это своеобразная игра для обеих сторон, потому что те, кто поставляет Украине вооружение, прекрасно осознают, что оно будет использоваться повсюду без каких-то ограничений, — заявил депутат.

Журавлев подчеркивает, что западным странам безразлично, где ВСУ пытаются атаковать мирных россиян. Он добавил, что вопреки всем заявлениям с Запада, против России уже давно воюет весь блок НАТО.

Нет никакой разницы, где ВСУ стреляют по русским, тем более, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, и, тем более, Крым, регионы, которые на Западе не признают российскими – навсегда наша земля, и попадания по ним мы всегда будем считать нападением на нашу территорию, — подытожил он.

Данилов ранее заявил, что ракеты ATACMS не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Он отметил, что эти ракеты, которые Киеву «очень хотелось иметь», намерены применять для защиты территории страны.