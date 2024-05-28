В ФСБ заявили, что НАТО проводит ядерные учения у границ России Погранслужба ФСБ: НАТО отрабатывает ядерные удары у границ России

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НАТО отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, это требует усиления охраны и защиты государственных рубежей.

Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории, — подчеркнул он.

Также Кулешов рассказал, что украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов нарастили разведывательную активность у российских границ. Особое содействие Киеву оказывают США и Великобритания, указал он.

Собеседник агентства добавил, что за 2023 год пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток со стороны пособников международных террористов и вооруженных формирований Украины (ВФУ) попасть в Россию. Этот показатель вырос втрое по сравнению с 2022 годом. Всего за год на территорию РФ не пропустили 126 тысяч человек, из них около 10 тысяч предоставили ложную информацию о цели своего визита или о себе, констатировал Кулишов.