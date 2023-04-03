В ДНР сравнили убийства Дугиной и Татарского Советник врио главы ДНР Гагин объяснил, что общего в убийствах Дугиной и Татарского

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дарья Дугина

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал NEWS.ru о том, что общего между убийствами Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. По его словам, в обоих случаях все было сделано профессионально.

Сложно сказать, имеют ли убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского один почерк. Но сделано профессионально. Устранены объекты [Дугина и Татарский]. И события имеют большой резонанс. Это общее, да. Но не нужно рассматривать это как повод для паники — это повод для того, чтоб мы все собрались в единый кулак. Чтоб мы были единым народом — тогда мы победим, тогда мы будем сильной страной, — заявил Ян Гагин.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 30 человек. Из них 24 человека были госпитализированы.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

По информации других источников, подозреваемая, которой оказалась жительница Санкт-Петербурга Дарья Т., уже задержана. Девушка 1997 года рождения доставлена к следователю.