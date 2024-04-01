Специалисты «разговорили» украинский дрон и узнали много нового Специалисты ЦКБР отследили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»

Специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» обследовали трофейный украинский дрон «Баба Яга», что помогло им определить координаты его места сборки и цепочку поставок комплектующих к этому аппарату, рассказал РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. Он уточнил, что логистику поставок, сборки и координаты тестовых полетов «Бабы Яги» удалось узнать при помощи навигационного компьютера и полетного контроллера.

Нам удалось «разговорить» дрон, и мы узнали, что попала на фронт «Баба Яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов, — сказал Кузякин.

Он добавил, что полученная по результатам таких работ информация передается «в органы и профильные организации». Специалист отметил, что элементная база может рассказать больше чем любой агент или шпион.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что украинский беспилотник сбросил мину на раненых бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен недалеко от границы с Белгородской областью. По его словам, взрывчатку сбросил дрон «Баба-яга».