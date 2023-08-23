В Брянскую область прорвались 50 диверсантов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа Москву атаковали дроны, центр Донецка попал под обстрел

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа в ночь на 23 августа. Вячеслав Гладков рассказал о трех погибших при обстрелах села Лавы Валуйского района Белгородской области. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле города. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ пытались атаковать Москву

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 августа системы ПВО пресекли попытку Украины атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа. В ведомстве заявили, что два БПЛА были сбиты над Можайским и Химкинским районами Подмосковья. Третий дрон ВСУ был подавлен силами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити». В результате случившегося никто не пострадал.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил попытку удара беспилотников — на места происшествий были направлены оперативные службы. В результате столкновения сбитого средствами ПВО дрона со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити» в соседних жилых домах выбиты окна, уточнил мэр. По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители Москвы сообщили, что громкий звук взрыва в районе комплекса «Москва-Сити» раздался около 03:00 мск. Telegram-канал SHOT отметил, что рядом с одной из башен был виден дым. По данным канала, хлопки также были слышны в районе улицы Маршала Жукова и четвертого микрорайона в подмосковном Одинцово.

Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки еще одного дрона упали на улицу в микрорайоне Старбеево в Химках. Местные жители опубликовали кадры последствий падения беспилотника. По данным канала, в результате инцидента были выбиты стекла в жилом доме. Мэр Химок Дмитрий Волошин рассказал, что в результате атаки дрона обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами.

На фоне случившегося во всех аэропортах столицы был введен план «Ковер». В настоящее время они работают в штатном режиме.

Как ВСУ обстреливают Донецк

Утром 23 августа в центре Донецке прогремели несколько взрывов. Город попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Он призвал граждан не покидать укрытия. По его словам, не исключено, что обстрелы продолжатся в ближайшее время. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока что не поступала.

Фото: t.me/kulemzin_donetsk Донецк, ДНР

Что известно о попытке прорыва ДРГ в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что украинские диверсанты предприняли попытку прорваться на территорию региона в Климовском районе. По его словам, их действия пресекли подразделения ФСБ, Росгвардии и Минобороны. В результате инцидента никто не пострадал.

Telegram-канал Mash сообщает, что остаток украинской группы диверсантов до сих пор разыскивают в Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах региона. По данным канала, объявлен план «Перехват». Mash уточняет, что в составе ДРГ было около 50 человек. К поискам привлечены вертолеты, свидетельствуют жители Жирятинского и Почепского районов. В селах Новые Юрковичи и Чуровичи введена пропускная система на въезд и выезд. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

Telegram-канал Baza сообщает, что поиски диверсантов в Брянской области прекращены. По данным канала, сотрудниками полиции было досмотрено более 850 автомобилей и проверено полторы тысячи человек. Девять человек были доставлены в местные ОВД, однако их связь с диверсантами не подтвердилась. На троих из них были составлены административные протоколы. В результате в 22:50 по местному времени руководством МВД было принято решение прекратить специальные мероприятия по поиску нападавших. Личному составу МВД был дан отбой степени готовности № 1. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Сколько погибших при обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram‑канале сообщил, что ВСУ атаковали село Лавы Валуйского. По его словам, украинские военные сбросили две гранаты на территорию местного санатория с помощью беспилотника. В учреждении были выбиты четыре окна. Осколками посекло фасад здания. В настоящее время на его территории объекта работают сотрудники оперативных служб.

Спустя несколько часов Гладков заявил, что в результате повторного обстрела села погибли три человека. По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию санатория в тот момент, когда на улице находились люди.

«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

Где еще сбили дрон ВСУ

Telegram-канал Shot сообщил, что ПВО сбило беспилотник в Брянской области. По информации канала, БПЛА уничтожили накануне около 21:00 по местному времени в районе села Дареевск Погарского района. Пострадавших нет. Специалисты изучают обломки дрона. Местные власти и Минобороны не комментировали эту информацию.

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